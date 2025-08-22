На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин обокрал любовницу и потратил деньги на сына, которому задолжал алименты

В Ростовской области мужчина обокрал новую сожительницу ради алиментов сыну
Depositphotos

В Волгодонске мужчина тратил деньги любовницы на алименты сыну от бывшей жены. Об этом пишет kp.ru.

Анатолий и Анна познакомились в соцсетях и быстро начали жить вместе. Сначала все казалось прекрасным, но однажды Анатолий попросил телефон Анны, объяснив, что его сломался, а ему якобы нужно закрыть «крупную сделку». Женщина доверилась и отдала смартфон.

Мужчина использовал гаджет для кражи денег возлюбленной. За ночь и следующий день он переводил крупные суммы на свой счет и щедро платил случайным людям, например, таксисту, а также покупал подарки. Главная часть денег ушла его сыну-подростку, которого Анатолий долго не поддерживал финансово.

«Сначала поступило 50 тысяч рублей. На следующий день он отправил ему столько же, через час – еще 35 тысяч рублей», — рассказал сын Анатолия, удивившийся внезапной поддержке от отца.

Однако Анна вскоре поняла, что Анатолий ее обманывает, и заявила ему о планах пойти в полицию. Тогда мужчина связался с сыном и попросил его обналичить полученные деньги. Молодой человек снял со счета 135 тыс. рублей и встретился с отцом, который просто забрал наличные.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Суд признал Анатолия виновным и приговорил к 2,5 годам строгого режима.

Ранее восьмилетняя девочка отправила блогерам все сбережения своих родителей.

