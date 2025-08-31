В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после отравления алкоголем

СК возбудил уголовное дело по факту отравления пяти человек алкоголем в Балахне

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту отравления с летальным исходом пяти человек, употребивших суррогатный алкоголь в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщил в пресс-службе регионального управления СК России.

«В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на 31 августа в больницу были доставлены трое мужчин и женщина с подозрением на алкогольное отравление. Врачам не удалось их спасти. Сообщается, что еще один мужчина был найден без признаков жизни в квартире на улице Чапаева.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи проводят допросы со свидетелями, в настоящий момент по факту инцидентов назначены судебно-медицинские экспертизы.

Уголовное дело проходит по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц).

