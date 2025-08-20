На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии подростков, впавших в кому после похода в караоке-бар

МВД Сочи: один из подростков, впавших в кому после бара, находится в реанимации
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Один из двух подростков, которые впали в кому после употребления спиртного в караоке-баре в Сочи, находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

Там уточнили, что провели проверку по факту случившегося. По предварительной информации, молодые люди отмечали день рождения одного из друзей и употребляли алкоголь. После распития спиртного они отправились в караоке-клуб, куда их не пустили. После этого они направились в компьютерный клуб. Там 14-летний и 15-летний подростки почувствовали себя плохо. В больницу оба юноши поступили в тяжелом состоянии.

До этого в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии. Прохожие вызвали ребенку бригаду скорой помощи.

Ранее девочка приняла угощения от незнакомцев в Петербурге и оказалась в реанимации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами