Стало известно о состоянии подростков, впавших в кому после похода в караоке-бар

МВД Сочи: один из подростков, впавших в кому после бара, находится в реанимации

Один из двух подростков, которые впали в кому после употребления спиртного в караоке-баре в Сочи, находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сочи.

Там уточнили, что провели проверку по факту случившегося. По предварительной информации, молодые люди отмечали день рождения одного из друзей и употребляли алкоголь. После распития спиртного они отправились в караоке-клуб, куда их не пустили. После этого они направились в компьютерный клуб. Там 14-летний и 15-летний подростки почувствовали себя плохо. В больницу оба юноши поступили в тяжелом состоянии.

До этого в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии. Прохожие вызвали ребенку бригаду скорой помощи.

Ранее девочка приняла угощения от незнакомцев в Петербурге и оказалась в реанимации.