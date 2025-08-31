На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В стране ЕС хотят запретить размещать флаги ЛГБТ и Украины на госучреждениях

В Нидерландах правые выступили за запрет флагов ЛГБТ и Украины на госучреждениях
Gleb Garanich/Reuters

Крайне правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) выступила за запрет размещения на государственных учреждениях и школах радужного флага ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и флага Украины. Соответствующее предложение содержится в предвыборном манифесте партии, опубликованном на ее сайте.

В этой программе говорится, что в стране следует ввести юридический запрет пропаганды трансгендерности в школах и СМИ, а также гормональной терапии и операций по смене пола для несовершеннолетних.

«Кроме того, мы прекратим субсидирование организаций, которые активно продвигают такую повестку... Идеологически заряженные флаги, такие как радужный и украинский, не должны размещаться на школах или государственных учреждениях: правительство должно быть нейтральным», — сказано в манифесте.

До этого британская правая партия Reform UK решила запретить вывешивать флаги Украины, как и любые другие иностранные флаги, над зданиями подконтрольных ей советов.

Ранее в столице Болгарии со здания муниципального совета сорвали украинский флаг.

Новости Украины
