В Британии запретят вешать украинские флаги

Британская правая партия Reform UK решила запретить вывешивать флаги Украины, как и любые другие иностранные флаги, над зданиями подконтрольных советов. Об этом председатель партии Зия Юсуф написал в Х.

«Подконтрольные Reform английские советы скоро распорядятся, чтобы флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно «Юнион Джек» или флаг Святого Георгия», — написал он.

Закон запретит вывешивать флаги на балконах и флагштоках административных зданий.

Недавно во время митинга кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность.

Позже в сети появились кадры, на которых политик срывает украинский флаг. Тысячи людей радостно поддерживали его действия и выкрикивали «Это Польша!».

Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Посол Украины в Варшаве Василий Боднар назвал срыв флага провокацией, направленной «против дружбы» Польши и Украины.

Ранее во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину.