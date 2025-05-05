Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии запретят вешать украинские флаги

Партия Reform UK запретит украинские флаги над подконтрольными зданиями
close
Frank Augstein/AP

Британская правая партия Reform UK решила запретить вывешивать флаги Украины, как и любые другие иностранные флаги, над зданиями подконтрольных советов. Об этом председатель партии Зия Юсуф написал в Х.

«Подконтрольные Reform английские советы скоро распорядятся, чтобы флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно «Юнион Джек» или флаг Святого Георгия», — написал он.

Закон запретит вывешивать флаги на балконах и флагштоках административных зданий.

Недавно во время митинга кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность.

Позже в сети появились кадры, на которых политик срывает украинский флаг. Тысячи людей радостно поддерживали его действия и выкрикивали «Это Польша!».

Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать. Посол Украины в Варшаве Василий Боднар назвал срыв флага провокацией, направленной «против дружбы» Польши и Украины.

Ранее во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами