В столице Болгарии со здания муниципального совета сорвали украинский флаг

Активисты из Болгарской социалистической партии (БСП) сняли со здания муниципального совета Софии украинский флаг. Об этом сообщил РИА Новости депутат от БСП Иван Петков.

На ролике, который появился в сети, можно увидеть, как активист, поднявшись к флагштоку, размещенному на здании совета, сорвал флаг Украины и бросил его на землю.

До этого представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания администрации Софии флаг Украины, который появился там по решению депутатов муниципалитета города. В партии отметили, что уважают чужие государственные символы, однако место этого флага в украинском посольстве.

Кроме того, в «Возрождении» обратились к мэру Софии, пригрозив, что он «будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на здании администрации.

В столичном муниципалитете назвали поведение представителей «Возрождения» безобразным и добавили, что полиция проводит проверку по факту этого инцидента.

Ранее в Болгарии призвали вернуть стране часть территории Украины.