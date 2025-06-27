На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столице Болгарии со здания муниципального совета сорвали украинский флаг

РИА: активисты сорвали флаг Украины со здания муниципального совета в Болгарии
close
Adam Gray/AP

Активисты из Болгарской социалистической партии (БСП) сняли со здания муниципального совета Софии украинский флаг. Об этом сообщил РИА Новости депутат от БСП Иван Петков.

На ролике, который появился в сети, можно увидеть, как активист, поднявшись к флагштоку, размещенному на здании совета, сорвал флаг Украины и бросил его на землю.

До этого представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания администрации Софии флаг Украины, который появился там по решению депутатов муниципалитета города. В партии отметили, что уважают чужие государственные символы, однако место этого флага в украинском посольстве.

Кроме того, в «Возрождении» обратились к мэру Софии, пригрозив, что он «будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на здании администрации.

В столичном муниципалитете назвали поведение представителей «Возрождения» безобразным и добавили, что полиция проводит проверку по факту этого инцидента.

Ранее в Болгарии призвали вернуть стране часть территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами