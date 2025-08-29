На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одесские военкомы не смогли пройти в открытую дверь и упустили призывника

Страна.ua: одессит избежал службы, так как военкомы не смогли пройти в дверь
В Одессе сняли на видео неудачную погоню сотрудников территориальных центров комплектации за призывником. Кадры приводит украинское издание «Страна.ua».

В ролике видно, как молодой человек открывает калитку в подъезд на себя. Вслед за ним прибежали трое сотрудников ТЦК. Все они пытались открыть дверь, толкая ее, причем настолько агрессивно, что при продолжении их усилий ворота могли быть выломаны. Спустя несколько секунд военкомы решили оставить попытки проникнуть во двор и ушли с места происшествия.

До этого в сети появились кадры того, как девушка из Одессы отбила своего парня у сотрудников ТЦК. На кадрах с места происшествия видно, что молодому человеку удалось вырваться из рук военкомов после потасовки с участием нескольких девушек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе работники военкоматов переоделись в Деда Мороза.

