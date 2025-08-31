На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина родила сына в московской квартире и выбросила новорожденного в унитаз

В Москве женщина родила сына и выбросила новорожденного в унитаз
Shutterstock

В Москве женщина после домашних родов выбросила новорожденного в унитаз. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел не позднее 30 августа в одной из квартир на улице Теплый Стан. По данным следствия, фигурантка родила живого ребенка мальчика, а после этого оставила его в унитазе. Преступный умысел не был доведен до конца благодаря девушке, которая проживает совместно с роженицей — она вызвала скорую медицинскую помощь. Новорожденный оперативно доставлен в городскую больницу.

В настоящее время подозреваемая также доставлена в медицинское учреждение. После разрешения врачей следователи приступят к ее допросу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют следственные действия, прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Москве арестовали мать, бросившую ребенка в унитаз в общежитии.

