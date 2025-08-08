В Москве мать родила в туалете и выбросила младенца в унитаз

Суд избрал меру пресечения жительнице Москвы, которая выбросила новорожденного ребенка в унитаз. Об этом сообщает прокуратура города.
Инцидент произошел на улице Генерала Дорохова, в общежитии. В туалетном помещении обнаружили новорожденного, но спасти не смогли.
Во время необходимых мероприятий следователи установили личность матери и задержали, ей предъявили обвинение.
«В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину», – сообщается в публикации СК.
Фигурантку заключили под стражу. На данный момент расследование продолжается.
До этого в Омске 16-летняя девушка стала фигуранткой подобного разбирательства после того, как родила в местном отеле. По данным СМИ, девушка ночевала в номере с мужчиной, но на следующий день выселилась.
Когда администратор пришла убирать номер, она обнаружила большое количество пятен крови и ребенка в пакете в мусорнике. Спасти пострадавшего не удалось.
Ранее на Кубани девушка родила и выбросила младенца в уличный туалет.