Мошенники придумали, как обходить закон о дропперах

МВД: мошенники стали создавать фиктивные юрлица из-за закона о дропперах
Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре министерства внутренних дел России.

В МВД рассказали, что создавать фейковые юрлица аферисты начали после усложнения перевода денег через карты дропперов, а также привлечения к уголовной ответственности «курьеров».

В ведомстве подчеркнули, что механизм совершения преступления постоянно развивается в связи с противодействием со стороны государства, банков и операторов связи.

С 15 мая 2025 года действует ограничение ЦБ на переводы между физлицами в размере 100 тыс. рублей в месяц для тех, чьи данные внесены в базу дропперов — лиц, подозреваемых в транзите чужих средств (мошенников) через свои счета. По словам экспертов, обычные россияне могут попадать в список подозрительных клиентов по ошибке, из-за перестраховки или из-за технических сбоев. О том, что делать клиентам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов.

