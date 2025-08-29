На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей

В Туле студентка обогатила аферистов на 7 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Туле 21-летняя студентка поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Пролетарском округе. Неизвестные связались с проживающей там молодой девушкой по мобильному телефону. Злоумышленники ввели студентку в заблуждение и под предлогом перевода денежных средств на «безопасные счета» завладели ее сбережениями.

Общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей. Пострадавшая девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого 84-летний петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Неизвестные рассказали пострадавшему о якобы крупном хищении из городского бюджета и предложили помочь в поимке преступника — в результате он несколько раз встречался с курьерами злоумылшенников, чтобы передать им свои деньги.

Ранее российская пенсионерка сбросила курьеру мошенников с балкона более 1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами