Российская студентка обогатила мошенников на 7 млн рублей

В Туле 21-летняя студентка поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Пролетарском округе. Неизвестные связались с проживающей там молодой девушкой по мобильному телефону. Злоумышленники ввели студентку в заблуждение и под предлогом перевода денежных средств на «безопасные счета» завладели ее сбережениями.

Общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей. Пострадавшая девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого 84-летний петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Неизвестные рассказали пострадавшему о якобы крупном хищении из городского бюджета и предложили помочь в поимке преступника — в результате он несколько раз встречался с курьерами злоумылшенников, чтобы передать им свои деньги.

Ранее российская пенсионерка сбросила курьеру мошенников с балкона более 1 млн рублей.