В Курске пенсионер два года переводит мошенникам деньги и верит в прибыль

Житель Поныровского района Курской области стал жертвой мошенников, обещавших ему миллионные доходы от инвестиций, и на протяжении двух лет переводит им свои сбережения. Об этом сообщает УМВД региона.

Впервые мужчина обратился в полицию в 2023 году. Он сообщил, что откликнулся на рекламу о дополнительных доходах от торговых акций и оставил свои контакты. Менеджер, который ему вскоре позвонил, убедил его в гарантированной прибыли. Пенсионер перевел на счет более 1 миллиона рублей. Вскоре кураторы перестали выходить на связь, а вывести доход ему не удалось.

В 2024 году мошенники снова вышли на связь, пообещав вернуть ранее вложенные средства. Поверив им, пенсионер перевел еще 268 тысяч рублей, но никаких выплат так и не получил.

Несколько дней назад мужчина вновь обратился в полицию — на этот раз он перевел 215 тысяч рублей новым «кураторам», которые представились старыми знакомыми и пообещали вернуть все потерянные ранее деньги. Даже находясь в отделе полиции, пенсионер продолжал верить мошенникам и общался с ними по телефону. Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с потерпевшим и планируют подключить к ситуации его родственников.

