В России запретили рекламу на заблокированных площадках

В России с 1 сентября запрещена реклама в Instagram и Facebook

В России с 1 сентября будет запрещена реклама в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом напомнил в интервью РИА Новости федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Штрафы за нарушение нового закона будут составлять до 2500 рублей для физических лиц , до 20 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до полумиллиона рублей за каждую публикацию для юридических лиц.

Правонарушением с 1 сентября 2025 года будет считаться любая реклама на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской или террористической, а также на площадках, доступ к которым ограничен.

«Даже реклама, размещенная до указанной даты, может подпасть под запрет, если после 1 сентября предпринимаются действия по ее распространению — например, обновление публикации, закрепление поста, продвижение через алгоритмы рекомендаций или повторная рассылка», — подчеркнул Немкин.

Чтобы избежать штрафов, компаниям и блогерам порекомендовали заранее провести аудит своих публикаций на потенциально рискованных ресурсах.

