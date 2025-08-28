Перечислены законы, вступающие в силу с 1 сентября

В РФ вступят в силу законы о предустановке RuStore и штрафах за рекламу VPN

Ряд законов вступает в силу в России с 1 сентября. Среди них: закон о предустановке российского магазина приложений RuStore на смартфоны, о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов, сообщило РИА Новости.

На продаваемых в России смартфонах и планшетах с 1 сентября должна быть обеспечена возможность установки и обновления RuStore и других приложений российских разработчиков. Вступает в силу и закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок.

Вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов. Помимо этого, предусмотрены штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам, незаконную передачу абонентских номеров, а также за использование виртуальных автоматических телефонных станций.

Со следующего месяца начнет действовать закон о госрегулировании платного приема в вузы, согласно которому, правительство будет устанавливать правила определения стоимости платного образования, а также формировать перечень профессий и специальностей, критически важных для технологической независимости страны.

Помимо этого, вступит в силу закон о выдаче пособий беременным студенткам в размере 100% прожиточного минимума региона.

Со следующего месяца также заработает закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах.

