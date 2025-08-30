Курянина заставили вернуть компенсацию за утраченное при атаке жилье

Суд заставил жителя Курской области вернуть компенсацию в размере 3,5 млн рублей за разрушенный при атаке ВСУ дом. Об этом пишет Telegram-канал «Суджа Родная».

У пострадавшего Ивана Деркачева было два дома — в деревнях Внезапное и Успеновка Кореневского района. Оба были уничтожены при обстрелах. Он получил компенсации за оба потерянных жилища, однако вторую выплату его обязали вернуть. На полученные от государства средства он уже приобрел два жилищных объекта в регионе.

Автор публикации о случившемся отметил, что законом запрещено получение повторных выплат за одно и то же утраченное жилье, а не за каждый из утерянных объектов и напомнил, что федеральное постановление № 2402 дает гражданам право получить компенсацию за каждый утраченный объект. Тем не менее, региональное законодательство разрешает получить выплату лишь однократно.

«Хотя Конституция и закон «О порядке рассмотрения нормативных правовых актов субъектов РФ» устанавливают, что региональные нормы не могут ограничивать права, гарантированные федеральными актами. Вот и получилась ситуация, когда один документ разрешает, а другой запрещает», — резюмировал неравнодушный гражданин.

В этой связи куряне призвали губернатора региона Александра Хинштейна отменить региональное постановление № 635-пп, отменяющее право граждан на получение выплат за все потерянные дома, чтобы обеспечить максимальную поддержку пострадавших от агрессии ВСУ граждан.

Ранее обстрел ВСУ уничтожил свыше 10 домов в Курской области.