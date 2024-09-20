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Более десяти домов были уничтожены в результате удара ВСУ по району Курской области

Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил свыше 10 домов

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Pixabay

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Большесолдатскому району Курской области более десяти домов оказались уничтожены. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

«Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный клин, Щербачевка, Первомайская», — говорится в сообщении.

Глава района добавил, что, по имеющимся данным, в результате украинского удара были уничтожены более 10 домов. Зайцев пояснил, что жители, чьи дома пострадали от обстрелов, могут обратиться в администрацию района. Других подробностей о случившемся глава Большесолдатского района не привел.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 20 сентября сбили над регионом украинскую ракету. Дважды за ночь объявлялась ракетная опасность.

Ранее ВС РФ в Курской области начали применять новые беспилотники.

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