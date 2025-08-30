На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области сгорел известный декоративный маяк

В Ростовской области на хуторе Мержаново потушили пожар
true
true
true
close
Telegram-канал «Василий Даниленко»

На хуторе Мержаново в Ростовской области ввели режим ЧС в районе пожара. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Он отметил, что в Синявском сельском поселении огонь сильно повредил местную достопримечательность — Маяк Мержаново. Кроме того, сгорел один жилой дом, а еще один дом и хозяйственная постройка пострадали частично. Даниленко выехал на место происшествия и призвал жителей сохранять спокойствие.

Спустя два часа чиновник рассказал, что возгорание было локализовано, а участки открытого огня ликвидированы. Сотрудники экстренных служб начали проливку территории.

Даниленко заверил, что лично контролирует ситуацию, и пообещал оказать помощь жителям поврежденных домов после оценки ущерба.

28 августа под Геленджиком туристы оказались в ловушке из-за лесного пожара. В Пшадском лесничестве загорелись 3,2 га леса в районе населенного пункта Криница. Возгорание тушили более 40 специалистов, 11 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Мурманской области вандалы подожгли памятник героям ВОВ.

