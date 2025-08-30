На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В немецком городе полиция разогнала участников антивоенного марша

WRD: в Кельне полиция разогнала участников антивоенного марша
true
true
true

Полиция разогнала участников антивоенного марша в немецком Кельне. Об этом сообщает радио WDR.

Около 1 тыс. антивоенных активистов прошли маршем от кельнской площади Хоймаркт до района Зюдштадт. Митингующие протестовали против растущего перевооружения Германии. Участники марша призывали к демилитаризации страны и подчеркивали важность международной дружбы, в том числе между Германией и Россией.

До этого в Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

В руках манифестанты держали национальные флаги Франции и плакаты с различными лозунгами, в том числе «Французы за мир» и «Остановите НАТО!». Также манифестанты держали растяжки: «За мир!». Они выступали против политики французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее в Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами