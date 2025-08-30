Полиция разогнала участников антивоенного марша в немецком Кельне. Об этом сообщает радио WDR.

Около 1 тыс. антивоенных активистов прошли маршем от кельнской площади Хоймаркт до района Зюдштадт. Митингующие протестовали против растущего перевооружения Германии. Участники марша призывали к демилитаризации страны и подчеркивали важность международной дружбы, в том числе между Германией и Россией.

До этого в Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

В руках манифестанты держали национальные флаги Франции и плакаты с различными лозунгами, в том числе «Французы за мир» и «Остановите НАТО!». Также манифестанты держали растяжки: «За мир!». Они выступали против политики французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее в Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников.