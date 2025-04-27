В Париже проходит демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В воскресенье в Париже проходит демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск в эту страну, сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестная акция, организованная партией «Патриоты», началась в центре французской столицы на площади Пале-Рояль. В ней принимают участие несколько сотен граждан. В руках они держат национальные флаги Франции и плакаты с различными лозунгами. На некоторых плакатах написано: «Французы за мир», «Остановите НАТО!». Также манифестанты держат растяжки: «За мир!». Они выступают против политики французского президента Эммануэля Макрона.

«Единственное решение — это отставка!» — скандируют участники.

Демонстранты идут по центру города, миновали Лувр, прошлись по набережной Сены и перешли на другой берег для продолжения акции.

«Это ради мира, мы не хотим войны на Украине, как и (президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп», — приводит агентство слова одного из манифестантов.

Он отметил, что конфликт необходимо прекратить.

«Мы ради мира, да здравствуйте мир, да здравствует любовь между людьми! И мы должны избавиться от людей, которые хотят войны», — добавил участник.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания де Ривьера по поводу украинского кризиса, заявил, что Франция сыграла одну из основных ролей в направлении Украины по пути к катастрофе.

Он обратил внимание на то, что Париж выступал гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. При этом экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко недавно признались, что не собирались их выполнять, подчеркнул министр. Он отметил, что им нужно было время, чтобы «накачать Украину оружием, подготовить ее к войне против России». И об этом де Ривьер не сказал ни слова, добавил Лавров.

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.