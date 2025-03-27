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В Колумбии прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников

Родственники пропавших на Украине наемников провели акцию у здания МИД Колумбии
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Родственники пропавших на Украине колумбийских наемников провели акцию протеста в столице страны Боготе. Об этом сообщает телеканал CityTV.

Около 40 человек собрались у здания министерства иностранных дел Колумбии. Они потребовали от внешнеполитического ведомства помочь им найти информацию о родственниках, которые отправились воевать в составе украинской армии и перестали выходить на связь.

По словам матери одного из наемников, ему пообещали большие деньги и страховку. Однако эти обещания оказались ложью. С колумбийцами на Украине плохо обращались, их оскорбляли и били.

24 марта сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

23 марта сообщалось, что американцы, воюющие на Украине на стороне украинской армии, выступают за прекращение огня.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.

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