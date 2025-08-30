Стали известны подробности убийства Парубия

УНИАН: переодетый в работника доставки киллер выстрелил в Парубия восемь раз

В поиске киллера, убившего экс-спикера Андрея Парубия, задействованы все профильные службы. В политика выстрелили 8 раз, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам представители Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, Парубий умер до приезда медиков.

Как пишет телеканал «Общественное» («Суспільне»), стрелявший в политика был одет как работник службы доставки. На месте убийства нашли семь гильз.

На Парубия уже совершали покушение: в 2014 году во время встречи с соратниками по самообороне майдана в политика бросили гранату.

54-летний Андрей Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года и в последствии получил награду как «выдающийся участник революции».

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

