Зеленский подтвердил убийство Андрея Парубия во Львове

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил убийство бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий», — сообщил Зеленский.

30 августа во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

По данным украинских СМИ, убийцей, предварительно, был курьер компании по доставке еды. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

