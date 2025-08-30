Шесть человек спасли при пожаре на вещевом рынке в Волгограде

МЧС: шесть человек спасены при пожаре на рынке в Волгограде, пожар локализован

Шесть человек спасли при пожаре на вещевом рынке в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«С территории рынка эвакуированы 600 человек. Пожар локализован на 3200 квадратах», — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. В работах принимают участие свыше 100 человек, а также 41 единица техники.

О крупном пожаре на вещевом рынке сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В публикации говорится, что пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы сообщили каналу, что столб дыма, поднявшийся в результате возгорания, можно наблюдать из соседнего города Волжский.

По информации местного канала V1, люди пытаются спасти свой товар. Корреспондент рассказал, что у некоторых продавцов на фоне возгорания случилась истерика.

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что по факту инцидента организована проверка. На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков.

Ранее очевидица пожара на рынке в Волгограде рассказала, что огонь вплотную подошел к АЗС.