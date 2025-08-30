На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде загорелся вещевой рынок

В Волгограде в Тракторозаводском районе произошел пожар на вещевом рынке
В Тракторозаводском районе Волгограда произошел крупный пожар на вещевом рынке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации говорится, что пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы сообщили каналу, что столб дыма, поднявшийся в результате возгорания, можно наблюдать из соседнего города Волжский.

По информации местного канала V1, люди пытаются спасти свой товар. Корреспондент рассказал, что у некоторых продавцов на фоне возгорания случилась истерика.

В Telegram-канале администрации города отметили, что возгорание торговых павильонов произошло по адресу улица Михайлова, 3.

«Огонь охватил порядка 100 квадратных метров. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

На данный момент точные причины пожара уточняются.

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что по факту инцидента организована проверка. На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков.

Ранее в МЧС привлекли самолет для борьбы с лесным пожаром в Геленджике.

