В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на рынке в Волгограде

МЧС: до 3000 кв.метров увеличилась площадь пожара на рынке в Волгограде

Площадь возгорания на вещевом рынке в Волгограде увеличилась до 3 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомстве, в тушении пожара задействовали более 100 специалистов и 41 единицу техники.

О крупном пожаре на вещевом рынке в Тракторозаводском районе Волгограда ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В публикации говорится, что пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы сообщили каналу, что столб дыма, поднявшийся в результате возгорания, можно наблюдать из соседнего города Волжский.

По информации местного канала V1, люди пытаются спасти свой товар. Корреспондент рассказал, что у некоторых продавцов на фоне возгорания случилась истерика.

Изначально в МЧС сообщали, что возгорание в торговых павильонах произошло по адресу улица Михайлова, 3, на площади 1200 квадратов, однако позднее огонь перекинулся на другие строения на территории рынка.

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что по факту инцидента организована проверка. На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков.

