На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар

Возникший после падения обломков БПЛА пожар на Краснодарском НПЗ потушен
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодаре потушили пожар, который возник в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания. В оперштабе также уточнили, что специалисты продолжают осмотр близлежащих к НПЗ домов — «повреждение более двадцати оконных рам», также небольшие повреждения получил фасад одного из торговых центров.

По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на нефтезаводе загрязнения окружающей среды не зафиксировано, заключили в оперштабе.

Пожар на НПЗ в Краснодаре зафиксировали сегодня рано утром. По предварительной информации, обломки сбитого дрона ВСУ повредили одну из технологических установок на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным краснодарского оперштаба, площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работали сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

На фоне опасности атаки беспилотных БПЛА в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Оперштаб призвал жителей Краснодара не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
