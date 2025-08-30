Аэропорт Сочи перестал принимать и отправлять воздушные суда

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 01:07 полеты ограничили в воздушной гавани Саратова, в 01:46 — в аэропорту Самары.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.

Ранее в Госдуме начали обсуждать упрощение выплат компенсаций за задержки авиарейсов.