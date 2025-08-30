В Краснодаре произошел пожар на территории НПЗ после падения обломков БПЛА

Обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.

По его данным, площадь возгорания составляет около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА», — отмечается в сообщении.

Оперштаб призвал жителей Краснодара не покидать свои дома.

На фоне опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В начале ночи губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Алексине обломки дрона упали на территории производственного предприятия. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.