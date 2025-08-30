В МЧС привлекли самолет для борьбы с лесным пожаром в Геленджике

МЧС: в борьбе с пожаром в Геленджике задействованы 400 человек и самолет Ил-76

Для ликвидации пожара в Геленджике привлечены свыше 400 специалистов МЧС. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В публикации говорится, что к тушению пожара также были привлечены самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8. На данный момент для ликвидации возгорания задействовали более 102 единиц техники.

До этого стало известно, что площадь пожара в Геленджикском лесничестве после падения обломков беспилотника выросла до 41,5 га.

28 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров, указали в МЧС.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотника. Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией Краснодарского края было ликвидировано 18 беспилотников.

Ранее в Краснодаре произошел пожар на территории НПЗ после падения обломков БПЛА.