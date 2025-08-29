На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Площадь лесного пожара в Геленджике после падения обломков БПЛА выросла до 41,5 га

МЧС: лесной пожар в Геленджике достиг площади 41,5 га
Площадь пожара в Геленджикском лесничестве после падения обломков беспилотника выросла до 41,5 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров, указали в МЧС.

Возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением фрагментов сбитого украинского беспилотного летательного аппарата. Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

По данным Минобороны, всего в ту ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в Запорожской области.

