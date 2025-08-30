На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде семилетний мальчик жарил сосиски и загорелся

В Калининграде ребенок получил тяжелые ожоги, когда пытался пожарить сосиски
Pixabay

В Калининграде пикник школьников закончился госпитализацией одного из его участников, семилетний мальчик попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в поселке Родники 28 августа. Компания детей решила отметить окончание летних каникул и устроила пикник. Школьники жарили на мангале сосиски во дворе частного дома, в какой-то момент семилетний мальчик слишком близко подошел к огню, на нем вспыхнула одежда.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, мальчик находится в отделении реанимации.

До этого девочке ошпарило ноги кипятком во время коммунальной аварии в Новосибирске. Инцидент произошел в микрорайоне «Весенний». Предварительно, там произошел прорыв теплосетей, и в результате пострадал ребенок. 11-летнюю девочку госпитализировали с ожогом ступни. Прокуратура начала проверку и установит все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Амурской области четырехлетний ребенок получил ожоги, упав в емкость с кипятком.

