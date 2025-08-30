Стало известно о желании экс-главы Сахалина отправиться на СВО

РИА: экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин просил отправить его на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО», — отмечается в документе.

В настоящее время осужденный содержится в одной из колоний Хабаровского края.

15 августа Хабаровский краевой суд отказал Хорошавину в смягчении приговора по делу о коррупции.

В апреле 2022 года Хорошавина осудили на 15 лет колонии строгого режима по второму коррупционному делу и приговорили к штрафу в 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с Хорошавиным организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Помимо экс-главы региона в деле оказались замешаны бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и еще два человека, которые объявлены в международный розыск.

