На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалина по делу о коррупции

Суд не стал смягчать приговор экс-главе Сахалинской области Хорошавину
close
Кирилл Ясько/РИА «Новости»

Хабаровский краевой суд отказал экс-руководителю Сахалинской области Александру Хорошавину в смягчении приговора по делу о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.

«Оставлено без изменения постановление Хабаровского районного суда Хабаровского края об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему губернатору Сахалинской области», — указано в постановлении инстанции.

В апреле 2022 года Хорошавина осудили на 15 лет колонии строгого режима по второму коррупционному делу и приговорили к штрафу в 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с Хорошавиным организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Помимо экс-главы региона в деле оказались замешаны бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и еще два человека, которые объявлены в международный розыск.

В начале февраля 2018 года суд признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил его к 13 годам тюрьмы и 500 млн рублей штрафа. Бывший глава региона также был лишен всех государственных наград.

Ранее в Приморском крае осудили гендиректора стройфирмы за взятку бассейном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами