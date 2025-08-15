Суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалина по делу о коррупции

Хабаровский краевой суд отказал экс-руководителю Сахалинской области Александру Хорошавину в смягчении приговора по делу о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.

«Оставлено без изменения постановление Хабаровского районного суда Хабаровского края об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему губернатору Сахалинской области», — указано в постановлении инстанции.

В апреле 2022 года Хорошавина осудили на 15 лет колонии строгого режима по второму коррупционному делу и приговорили к штрафу в 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с Хорошавиным организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Помимо экс-главы региона в деле оказались замешаны бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и еще два человека, которые объявлены в международный розыск.

В начале февраля 2018 года суд признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил его к 13 годам тюрьмы и 500 млн рублей штрафа. Бывший глава региона также был лишен всех государственных наград.

