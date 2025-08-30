На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему сейчас не найти хлеб, как в СССР

Эксперт Бурматнов: главный признак хорошего хлеба — небольшой срок годности
true
true
true
close
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Причины, почему сейчас в магазинах не найти хлеб, какой был в СССР, кроются в изменении технологии, экономики и сырья, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

«В СССР был единый ГОСТ, который строго регламентировал рецептуру (мука, вода, соль, дрожжи, закваска) и процесс приготовления (длительный процесс брожения теста). Сейчас большинство заводов перешло на ускоренные технологии (например, безопарный способ). Это позволяет выпекать хлеб за 3-4 часа вместо 7-8, что выгоднее экономически, но это сказывается на вкусе, аромате и структуре мякиша. Хлеб получается менее ароматным, более плотным и быстрее черствеет», — объяснил он.

По словам эксперта, играет роль и экономическая эффективность. Главная цель современного производителя — снизить себестоимость и увеличить срок годности для удобства логистики и продаж.

«Раньше хлеб покупали каждый день свежий. Сейчас люди, особенно в больших городах, закупаются продуктами раз в неделю, поэтому требуют от хлеба, чтобы он не черствел 5-7 дней. Производитель просто удовлетворяет этот спрос», — сказал эксперт.

«Улучшители» вкуса также накладывают свой отпечаток.

«Это не всегда «химия» в страшном смысле слова. Часто это ферментные препараты, стабилизаторы, эмульгаторы (например, соевый лецитин). Они нужны, чтобы ускорить процесс брожения, сделать мякиш более пышным и белым, продлить срок годности (свести черствение к минимуму) и корректировать недостатки муки», — сказал специалист.
Хороший, вкусный и натуральный хлеб есть, но его нужно искать.

«Например, пекарни при фермерских хозяйствах или частные маленькие пекарни. Они часто работают на качественном сырье, используют закваски и традиционные технологии. Сейчас на волне интереса к качественным продуктам также открылось много крафтовых пекарен в городах, которые используют закваску вместо дрожжей (например, ржаной или бородинский), используют цельнозерновую муку и технологию с длительным процессом брожения . Это и есть тот самый «настоящий» хлеб. В сетях супермаркетов премиум-класса также часто можно найти хороший хлеб, выпеченный на месте или поставляемый локальными пекарнями. Но самый надежный способ — своя хлебопечка или духовка», — добавил Бурматнов.

Эксперт дал советы, на что обращать внимание при покупке хлеба.

«Состав — чем короче список ингредиентов, тем лучше. В идеале: мука, вода, закваска или дрожжи, соль. Аромат — натуральный хлеб пахнет зерном и легкой кислинкой, а не спиртовыми нотками. Срок хранения — качественный хлеб хранится до 5 дней, в зависимости от технологии», — заявил он.

По словам эксперта, вкусный, натуральный и полезный хлеб, как в детских воспоминаниях, существует. Но это уже не массовый продукт из сетевого супермаркета, а скорее нишевый, крафтовый товар, который нужно искать у небольших пекарей или печь самостоятельно. И его главный признак — небольшой срок годности.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при хранении хлеба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами