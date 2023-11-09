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Россиянам назвали главные ошибки при хранении хлеба

Ученый Бурматнов: хлеб в холодильнике высыхает за пару дней

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Pixabay

Чтобы сохранить хлеб свежим подольше, многие хранят его в холодильнике, считая этот прибор панацеей при порче любых продуктов. Но в результате такого хранения выпечка быстро теряет влагу, черствеет. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

«На верхних полках агрегата температура +2ºC, и именно при таких показателях изделия высыхают за пару дней. Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую пленку. Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16ºC…-18ºC – 3-4 месяца; -25ºC — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре. Время разморозки зависит от веса и вида изделий. Для ускорения процесса пригодится микроволновка», — объяснил он.

То, что хлеб и хлебобулочные изделия черствеют, никого не должно удивлять, отметил эксперт. Это естественный процесс, связанный с потерей крахмалом влаги. Хлеб и хлебобулочные изделия без добавок черствеет уже через 5-6 дней. Если же изделие остается свежим спустя гораздо длительное время, есть повод задуматься о составе выпечки и наличия в ней консервантов и улучшителей.

«Избежать очерствения нельзя, но замедлить процесс, применяя правильные способы хранения, возможно. Стоит прислушаться к советам специалистов. Горячий хлеб домашнего производства нельзя укладывать в пакеты или хлебницу до окончательного остывания. Оптимальная влажность для всех хлебобулочных изделий — не более 80%. И главное: нельзя хранить в одном пакете или хлебнице испорченный, черствый и свежий продукт», — резюмировал он.

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