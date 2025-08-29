Глава СК поручил возбудить дело после угроз активисту «Русской общины» в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования», — говорится в сообщении.

29 августа организация «Русская община» сообщила в своем Telegram-канале, что один из ее активистов заснял на видео двух человек. По его словам, один из них, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения, а второй — алкогольного. После этого активист вызвал скорую помощь и полицию.

По данным организации, после этого к активисту подошли знакомые заснятых и начали ему угрожать. По факту произошедшего организована проверка по статье о хулиганстве.

Ранее «Русская община» заявила о мигрантских волнениях в российском городе.