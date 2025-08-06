В российском городе вспыхнули мигрантские волнения

В городе Перми произошли беспорядки с участием мигрантов, на место прибыло большое количество полицейских. Об этом сообщило движение «Русская община» в Telegram-канале.

Отмечается, что беспорядки начались в микрорайоне Новый Крым среди работников порохового завода. Помимо полиции туда прибыли представители активистских движений.

5 августа сообщалось, что в центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в заведении, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В апреле в Самаре обнаружили хостел для мигрантов-рабочих из Средней Азии, превращенный в многоквартирном жилом доме. Хозяин хостела вступил в конфликт с другими жителями дома, которые были недовольны соседством с мигрантами в переполненной квартире. В итоге хозяин хостела перекрыл воду своим оппонентам, после чего сотрудники силовых структур провели рейд.

Ранее покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за отсутствия сдачи.