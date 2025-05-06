Мужчина показал студентке половой орган в петербургском метро

В Петербурге пассажир метро оголился перед студенткой и напугал ее. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 5 мая в вагоне поезда между станциями «Балтийская» и «Технологический институт». Студентка обратила внимание на мужчину средних лет в темной одежде, у которого были приспущены штаны. При зрительном контакте незнакомец приблизился к девушке и продемонстрировал ей свой половой орган.

Студентка подчеркнула, что тот к ней не прикасался. На станции «Технологический институт» мужчина вышел из вагона. После инцидента студентка сообщила о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого девушка с голой грудью прогулялась по улицам российского города. Она надела кофту на голову и поднимала руки навстречу автомобилям, демонстрируя интимные части тела.

Ранее безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти.