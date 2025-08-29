На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В УПЦ ответили на признание Киевской митрополии, связанной с РПЦ

УПЦ: решение о признании связанной с РПЦ Киевской митрополии, недействительное
SOPA Images/Global Look Press

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) считают недействительным решение властей Украины о признании Киевской митрополии, связанной с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил «Стране.ua» митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) 28 августа сообщила, что провела исследование «о наличии признаков аффилированности» митрополии с РПЦ, которая запрещена на территории страны. УПЦ направили предписание об искоренении нарушений, но предстоятель церкви митрополит Онуфрий отказался его выполнять.

Киевская митрополия неоднократно заявляла, что то, что в ГЭСС назвали экспертизой устава УПЦ, в действительности таковой не является, подчеркнул митрополит Климент.

По его словам, предписанный ГЭСС документ, а также ее предписания не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной. В настоящее время суд продолжает рассматривать жалобу митрополии на действия ведомства, рассказал священнослужитель.

Митрополит добавил, что ГЭСС подает в суд заключение, сформированное на основании документов из России, а не украинских бумаг. То есть, авторы заключения не только не могут доказать его легитимность, но им также придется ответить за попытку легализации документов РПЦ.

В июле этого года Киевская митрополия получила от ГЭСС предписание «разорвать связи с Москвой».

Ранее украинская церковь отказалась предоставить Киеву доказательства разрыва с РПЦ.

