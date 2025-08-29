На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилой россиянин пытался «вылечить» аритмию пятью бутылками вина, но оказался в больнице

В Подмосковье спасли мужчину с аритмией, который лечил ее красным вином
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Домодедовской больницы спасли 62-летнего мужчину, который пытался выправить сердечный ритм, употребляя спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пожилой мужчина поступил в кардиологическое отделение медучреждения по скорой помощи. Он рассказал, что пытался остановить аритмию путем приема пяти бутылок красного вина.

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий – нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро, а не согласованно. Было принято решение назначить бета-блокаторы и антикоагулянты», — рассказал заведующий кардиологическим отделением больницы Павел Краснов.

По словам медика, несвоевременное обращение за помощью могло привести к развитию сердечной недостаточности и инсульта, а большая доза алкоголя — к острому панкреатиту.

Краснов отметил, что состояние пациента удалось стабилизировать, сейчас он продолжает лечение в стационаре.

Ранее житель Кирова пытался «вылечить» панкреатит алкоголем и оказался на операционном столе.

