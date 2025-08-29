На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин «лечил» панкреатит алкоголем и обезболивающим и оказался на операционном столе

Врачи Кировской областной клинической больницы спасли 40-летнего мужчину с острым панкреатитом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу на скорой после системного употребления спиртного с сильными болями в животе, а также с жалобами на тошноту и рвоту. По его словам, он пытался купировать сильные боли приемом дешевого алкоголя, а также обезболивающими.

«По результатам УЗИ и компьютерной томографии с контрастом выяснилось, что у пациента острый деструктивный панкреатит в поздней фазе развития: в поджелудочной железе образовались полости с жидкостью и гноем», — рассказали медики.

Специалисты вывели патологическое содержимое органа, предотвратив развитие сепсиса, и назначили пациенту антибактериальную терапию. Мужчину выписали домой со значительными улучшениями.

Ранее врач предупредил, что препараты для снижения веса могут привести к панкреатиту.

