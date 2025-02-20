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Украина распространила фейки о смерти губернатора Самарской области Федорищева

Самарский губернатор Федорищев опроверг слухи о своей смерти
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Украина распространяет фейковые новости о его смерти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк», — отметил он.

Федорищев рассказал, что Украина распространяет фейковую новость после атаки беспилотных летательных аппаратов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Губернатор призвал не верить слухам.

В ночь на 19 февраля украинские дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Федорищев сообщал, что обошлось без пострадавших. В тот же день он заявил, что последствия атаки на НПЗ были ликвидированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Самарской области засняли на видео пожар на НПЗ после атаки дронов

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