В МВД предупредили о мошеннических вакансиях, приводящих к срокам

Волк: работа, которую предлагают мошенники, может довести до заключения
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Вакансии от аферистов предполагают участие в криминальных группировках, такая работа грозит уголовной ответственностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала о ряде самых распространенных вакансий.

Так, аферисты могут предложить работу вокерами — они общаются с жертвами. Дроповоды отвечают за поиск владельцев карт, которые готовы предоставить их для мошеннических действий. Заливщики — получают дроповода в наличные и скидывают на свои карты. Потом деньги переводятся по цепочке транзитному дропу.

«Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата», — написала Волк.

Еще одни «работники» в цепи деятельности злоумышленников — вбиверы — получают от гражданина все необходимые для кражи средств данные.

Техподдержка, или support, – в реальном времени по телефону или через форму на сайте от имени интернет-площадки принимают жалобу жертвы о неправомерном списании денег. Затем под предлогом решения проблемы или проведения «безопасной сделки» направляют вторую фишинговую ссылку — так происходит уже вторая кража средств.

Также в МВД рассказали о деятельности транзитников — они принимают переводы на свои карты или счета и переводящие их дальше по цепочке на указанные организатором банковские реквизиты.

Ранее россиянам назвали слова, которые нельзя использовать в разговоре с мошенниками.

