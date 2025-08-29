Россиянам назвали слова, которые нельзя использовать в разговоре с мошенниками

Воронин: слова «да», «нет», «согласен» нельзя говорить в разговоре с мошенниками

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин назвал в беседе с RT слова, которые нельзя использовать при разговоре с мошенниками.

«Лучше не использовать слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю», — сказал он.

Кроме того, аналитик призвал отказаться от сообщения аферистам любых личных данных, поскольку они могут использоваться для создания дипфейков или голосовых сообщений, которые часто рассылаются родственникам и знакомым.

«Целью таких сообщений будет являться кража денег под видом срочной ситуации: авария, необходимость лечения, просто заем», — предупредил эксперт.

При разговоре с незнакомыми абонентами Воронин посоветовал использовать слова «алло», «слушаю» и «говорите».

«Этих слов достаточно, чтобы в ходе диалога определить мошенника и положить трубку. Не следует пытаться разыгрывать мошенников, специально тянуть время», — отметил специалист.

Тем временем в МВД России заявили, что мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб и просят граждан переводить деньги на «безопасные онлайн-ячейки», «виртуальные карты» или «счет ЦБ».

Ранее Сбер предупредил об использовании благотворительных фондов в мошеннических схемах.