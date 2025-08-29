На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал об «отчаянных действиях» при попытках спасти альпинистку Наговицину

Песков: МЧС РФ координирует действия с Киргизией по спасению альпинистки Наговициной
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские спасатели не вылетали в Киргизию для спасения альпинистки Натальи Наговициной, потому что зарубежные операции проводятся по распоряжению президента и правительства, заявили «Газете.Ru» в МЧС России. Представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что экстренные службы двух стран «координируют свои действия».

«Мне точно неизвестно, как обстоят дела с перепиской на этот счет и с контактами. Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС, имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями. Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки. Получена определенная информация с дрона. Поэтому эта информация, она общедоступна. Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», — сказал он.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Она получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря.

Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. МЧС Киргизии после ряда безуспешных спасательных операций 27 августа признало Наговицину пропавшей без вести.

Также сообщалось о том, что сын альпинистки писал письмо в МИД РФ для помощи, которое якобы осталось без ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что посольство РФ в Киргизии с первого дня получения информации делало все возможное для активизации усилий по ее спасению.

29 августа в пресс-службе МЧС сообщили «Газете.Ru», что МЧС России не стало спасать альпинистку Наговицину, потому что она находилась в другой стране. Такие операции проводятся только по распоряжению президента и правительства Российской Федерации, которого не было.

Ранее в МЧС объяснили, почему не могли спасти Наговицину.

