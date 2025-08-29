С 1 сентября в России вступят в силу новые правила охоты

В России с 1 сентября заработают новые правила получения охотничьего билета – теперь для этого придется пройти обучение и сдать специальный экзамен. Затронут нововведения тех охотников, которые получают билет впервые или после аннулирования. Эти меры помогут предотвратить нарушения, число которых ежегодно достигает 50 тысяч, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров.

Всего в РФ, по данным Минприроды, зарегистрированы 4,7 млн охотников. Причем раньше для получения разрешения на охоту им ничего не приходилось делать и изучать, отметил депутат.

«При получении охотбилета они просто ставят подпись о том, что с охотминимумом ознакомлен, и никакого обучения не проходят. Ежегодно около 50 тысяч нарушений выявляется в этой области в связи с неправильным применением оружия, незаконной охотой и так далее», — подчеркнул Байгускаров.

Теперь желающим заниматься охотой придется пройти обучение, в том числе узнать правила безопасности, ограничения и основы биологии диких животных. Речь идет о так называемом охотминимуме. Как пояснил врио президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко, освоить его каждый будущий охотник должен будет либо сам, либо через организацию охотпользователей. Учиться, по словам специалиста, можно будет у юрлица, ИП или у физлица, которое имеет охотничий билет более пяти лет.

«Окончательная цена на получение охотничьего билета будет формироваться в различных регионах неодинаково, в зависимости от различных факторов», — отметил Сицко, добавив, что для тех, у кого билеты уже есть, ничего не изменится – их проходить обучение не обяжут.

В целом, по мнению эксперта, изменение закона «Об охоте» и необходимость проходить обучение сделают представителей этой сферы образованнее, защитят ее от случайных людей и в конечном итоге позволят значительно уменьшить количество нарушений.

Напомним, до этого Минприроды подготовило проект приказа, вносящего изменения в правила охоты. Согласно документу, планируется расширить полномочия глав регионов, разрешив регулировать сроки добычи в зависимости от региональных особенностей. В ведомстве заявили, что это даст возможность более полно учитывать интересы охотников и охотпользователей.

