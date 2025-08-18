На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охотников напугали дикие свиньи с синим мясом

LATimes: охотников в Калифорнии напугало синие мясо диких свиней
true
true
true
close
GlendilTEK/imgur

Жители округа Монтерей, штат Калифорния, сообщили о странном явлении: дикие свиньи, добытые во время охоты, имеют ярко-синюю, «флуоресцентную» окраску мяса и жира, пишет LA Times.

Местные охотники признались, что были в шоке от увиденного. Расследование показало, что необычный цвет тканей связан с дифациноном — пестицидом, окрашенным в синий цвет. Это распространенный родентицид, которым фермеры и службы борьбы с грызунами обрабатывают поля и хозяйственные территории. Предполагается, что свиньи либо съели отравленную приманку, либо поедали зараженных грызунов.

Дифицинон опасен для животных: он вызывает сильное внутреннее кровотечение и сохраняется в тканях. Это означает, что люди или хищники, которые съедят зараженное мясо, также рискуют отравиться, даже если мясо подвергалось термической обработке.

Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы предупредил охотников, что помимо диких свиней под угрозой могут оказаться олени, медведи и водоплавающие птицы.

«Воздействие родентицидов может представлять опасность для целых экосистем, если их использование ведется вблизи мест обитания диких животных», — отметил координатор по пестицидам Райан Бурбур.

Химикат в настоящее время запрещен в Калифорнии, однако следы его применения все еще фиксируются. Официальные лица просят охотников немедленно сообщать о случаях обнаружения мяса с синим пигментом и ни в коем случае не употреблять его в пищу.

Ранее в США люди жаловались на «зомби-белок» в своих садах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами