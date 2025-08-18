Охотников напугали дикие свиньи с синим мясом

Жители округа Монтерей, штат Калифорния, сообщили о странном явлении: дикие свиньи, добытые во время охоты, имеют ярко-синюю, «флуоресцентную» окраску мяса и жира, пишет LA Times.

Местные охотники признались, что были в шоке от увиденного. Расследование показало, что необычный цвет тканей связан с дифациноном — пестицидом, окрашенным в синий цвет. Это распространенный родентицид, которым фермеры и службы борьбы с грызунами обрабатывают поля и хозяйственные территории. Предполагается, что свиньи либо съели отравленную приманку, либо поедали зараженных грызунов.

Дифицинон опасен для животных: он вызывает сильное внутреннее кровотечение и сохраняется в тканях. Это означает, что люди или хищники, которые съедят зараженное мясо, также рискуют отравиться, даже если мясо подвергалось термической обработке.

Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы предупредил охотников, что помимо диких свиней под угрозой могут оказаться олени, медведи и водоплавающие птицы.

«Воздействие родентицидов может представлять опасность для целых экосистем, если их использование ведется вблизи мест обитания диких животных», — отметил координатор по пестицидам Райан Бурбур.

Химикат в настоящее время запрещен в Калифорнии, однако следы его применения все еще фиксируются. Официальные лица просят охотников немедленно сообщать о случаях обнаружения мяса с синим пигментом и ни в коем случае не употреблять его в пищу.

Ранее в США люди жаловались на «зомби-белок» в своих садах.