В России изменятся правила охоты

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект приказа, вносящего изменения в правила охоты. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, планируется расширить полномочия глав регионов, разрешив регулировать сроки добычи в зависимости от региональных особенностей. В ведомстве заявили, что это даст возможность более полно учитывать интересы охотников и охотпользователей.

Проект приказа предлагает увеличение периода добычи от шести дней до месяца для некоторых видов охотничьих ресурсов, популяция которых значительно выросла и стабильна.

«Это вальдшнеп: его численность значительно увеличилась и только в европейской части России насчитывается от 6 до 14 миллионов птиц, ондатра и бобр, популяции которых стабильны. При этом в продленный период с помощью огнестрельных охотничьих ружей добыча на эти два вида грызунов запрещена», — рассказали в Минприроды, отметив, что окончательное решение по определению сроков охоты останется за конкретным регионом.

Для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и лиц, постоянно проживающих на островах Колгуев и Вайгач, предлагается ограниченно разрешить добычу гусей.

Документ также незначительно увеличивает сроки добычи отдельных видов пернатой дичи, зайцев, лисицы, енотовидной собаки с использованием подружейных собак, лаек, гончих, борзых и норных собак, на которых у охотника имеются специальные документы о происхождении собаки.

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