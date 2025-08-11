Врач рассказал, как вернуться из отпуска на юге без вреда для здоровья

После отпуска многие сталкиваются с проблемами со здоровьем, особенно если приходится возвращаться из поездки. Резкая смена климата, часового пояса и прочие факторы чреваты нарушением биоритмов организма, снижают устойчивость к инфекциям и ослабляют работу иммунной системы, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

«Нередко по возвращении люди простывают, обостряется аллергия и заболевания дыхательных путей. При появлении таких симптомов, как сыпь, температура, диарея или слабость, необходимо обратиться к врачу», — предупредил врач.

Чтобы предотвратить проблемы, он посоветовал по возможности отказаться от ночных перелетов, которые крайне вредны для организма. По прилете, по его словам, важно отслеживать свое состояние, придерживаясь постепенной адаптации. В частности, необходимо выделить достаточное время на отдых, правильно питаться и принимать пробиотики и витамины – все это важно для возвращения в рабочий ритм.

Еделев призвал отказаться сразу после возвращения из отпуска от фастфуда, так как такая вредная пища станет лишь дополнительной нагрузкой на организм. По его мнению, для поддержания иммунитета нужно включить в рацион сезонные овощи, фрукты, белковые продукты, молочку и орехи. Кроме того, сохранить бодрость и хорошее самочувствие помогают физические упражнения, которые, помимо общего укрепления, избавляют от стресса, с которым неизбежно сталкиваются люди сразу после выхода из отпуска.

«Также сейчас можно начать закаливание перед скорым наступлением холодов: прогулки на свежем воздухе и контрастный душ. Закаливание — это одно из самых эффективных антистрессовых лекарств, подаренных нам природой», — добавил Еделев.

По его мнению, эти рекомендации особенно актуальны в августе, так как в это время организм начинает перестраиваться с летнего на осенний режим. Он посоветовал распланировать отпуск так, чтобы после возвращения в родной город было два-три дня на адаптацию и отдых.

Исследователи до этого выяснили, что большинство россиян (55%) регулярно отправляются в путешествия всей семьей, 29% делают это время от времени, еще 11% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 1% предпочитает путешествовать в одиночку. При этом для 81% респондентов семейные поездки — важная традиция, позволяющая сохранить эмоциональную связь между поколениями.

