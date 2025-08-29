На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания

Врач Тарасова: выгорание, в отличие от усталости, не отпускает после отпуска
Altitude Visual/Shutterstock/FOTODOM

Усталость и выгорание — это совсем не одно и то же. Важно уметь отличать эти два состояния, поскольку выгорание не проходит само собой и требует определенного подхода. О том, как отличить обычную усталость от выгорания, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова.

Как объяснила врач, усталость проходит после отдыха. Утром появляется энергия. Человек ощущает интерес к жизни, радость от общения, удовлетворение от результатов. Есть силы на себя, на близких, на хобби.

Выгорание не отпускает. Даже после сна, отпуска, выходных человек чувствует себя выжатым и разбитым. Только встал — и уже устал. Все чаще возникает чувство бесполезности. Хочется тишины, уединения. Добавляются апатия, тревожность, раздражительность.

«Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница. При этом врачи часто ничего не находят. Тело болит из-за того, что болит душа», — добавила Тарасова.

Выгоранию, по ее словам, особенно подвержены трудоголики, перфекционисты, люди очень ответственные и надежные. Только вот о себе они думают в последнюю очередь, не восстанавливают свои ресурсы и истощаются.

Чтобы справиться с выгоранием, врач дала несколько советов. Во-первых, важно признать проблему. Во-вторых, необходимо попробовать на время снизить темп. В-третьих, важно говорить — с близким, которому доверяете, с врачом, психологом, психотерапевтом. С тем, кто не скажет: «соберись», а выслушает и постарается помочь.

В-четвертых, не забывайте заботиться о себе. Начните с малого: высыпайтесь, правильно питайтесь, больше двигайтесь, чаще гуляйте, наполняйте себя положительными эмоциями. И разрешайте себе не быть идеальным.

В-пятых, пересмотрите смыслы. Как заметила специалист, иногда выгорание — это не про нагрузку, а про то, что внутри исчезает понимание — «куда я иду?» Тогда восстановление — это не только про отдых, но и про то, чтобы снова увидеть свою цель.

«Выгорание не пройдет само, но оно обратимо. Если вам откликается этот текст — приходите на прием к врачу. Иногда просто нужен кто-то, кто выслушает и поможет разобраться в себе», — резюмировала Тарасова.

